Speciale energia: Romania, ministro Energia, gas prodotto da Neptun Deep va destinato innanzitutto all'industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas del giacimento Neptun Deep dovrebbe essere destinato innanzitutto al settore industriale, alla produzione di medicinali e di fertilizzanti chimici, poiché vogliamo che questo gas garantisca il maggior valore aggiunto possibile. Lo ha detto il ministro dell'Energia romeno, Sebastian Burduja, in una conferenza stampa in occasione del lancio del Partenariato per la lotta alla povertà energetica. Alla domanda su cosa si può fare per espandere la rete del gas in Romania, nel contesto in cui si discutono progetti come Neptun Deep, il ministro ha sottolineato che "non si può portare il gas ovunque in Romania, non ha senso dal punto di vista commerciale", e il gas di Neptun Deep essere destinato innanzitutto al settore industriale. "Questo è l'obiettivo del programma, espandere la rete di distribuzione, soprattutto nelle aree periurbane, nelle zone dove c'è densità perché, dobbiamo essere realisti, non possiamo portare il gas ovunque in Romania, non ha senso dal punto di vista commerciale”, ha spiegato il ministro. (Rob)