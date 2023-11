Speciale energia: decreto Energia, Colucci (M5s), norma che esclude continuità Alitalia-Ita è svarione giuridico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 25 settembre il Consiglio dei ministri ha preso atto che ben 3 sentenze hanno dato ragione ai dipendenti di Alitalia che vogliono esercitare il proprio diritto a lavorare in Ita e ha ritenuto che ciò potesse avere effetti negativi sui rapporti giuridici e sulla finanza pubblica, così ha approvato una norma che esclude la continuità tra Alitalia e Ita, esclude l'applicabilità dell'art. 2112". Lo ha detto il deputato M5s Alfonso Colucci intervenendo in discussione generale sul dl Energia. "Si tratta - ha spiegato - dell'articolo 6 del decreto-legge n. 131/2023 – il cosiddetto decreto energia. È una norma che esclude che la cessione tra Alitalia e Ita configuri una cessione di ramo d'azienda e, di conseguenza, comporti la continuità disposta dall'articolo 2112 del codice civile, che fa sì che i dipendenti della società cedente vedano automaticamente il io rapporto di lavoro proseguire con la società cessionaria senza soluzione di continuità. Questa norma vuol dire che i dipendenti, migliaia di dipendenti di Alitalia - parliamo di professionalità spiccate - devono rimanere a casa e che, invece, Ita potrà assumere chi vuole. In Commissione abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'intero art. 6 e lo abbiamo difeso. Ma la maggioranza, cieca e sorda, lo ha respinto. È una norma sbagliata questa, è una norma che presenta profili di incostituzionalità, perché è inserita in un decreto omnibus, perché non è una norma generale e astratta, è una norma ad aziendam, perché interviene nei giudizi in corso, con ciò anche comportando una grave intromissione nel corretto esercizio della giurisdizione, sancito dall'art. 6 della Cedu. Il governo che è parte in causa (essendo proprietario di Ita) avrebbe dovuto avere la decenza di non adottare un decreto-legge che riguarda sé stesso; viola così il principio dell'autonomia giudiziaria; la vera ratio di questa norma non è risolvere il contrasto giurisprudenziale quanto piuttosto far vincere ad Ita e, cioè, al governo il contenzioso instaurato dai lavoratori Alitalia: ciò appare grave. È un vero e proprio svarione giuridico: con l'art. 6, dl 131/2023, interpreta in forma autentica una norma che deve ritenersi ormai abrogata. L'oggetto della cessione di ramo d'azienda è incluso nel contratto. Così come l'elenco dei lavoratori, e la garanzia della piena funzionalità del Ramo Aviation. In più solo la cessione d'azienda consente ad Ita il mantenimento degli slots, tutti gli attuali dipendenti di Ita provengono da Alitalia è difficile poter considerare tra di loro 'terze' due aziende entrambe dello Stato. Si tratta - ha concludo - di un abuso giuridico, perché si qualifica strumentalmente la norma come interpretativa al solo fine di godere dell'effetto retroattivo, un'eccezione, un unicum nel nostro ordinamento: la strumentalità dell'utilizzo configura, come dicevo, un abuso giuridico, appunto". (Rin)