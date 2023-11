Speciale energia: decreto Energia, governo pone fiducia in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre saputo svolgere la sua informazione nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto nell’Aula della Camera, a nome del governo, la questione di fiducia sul decreto recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Il testo, da inviare in Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 28 novembre. (Rin)