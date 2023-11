Speciale energia: decreto Energia, Della Vedova (Più Europa), non parteciperemo a voto fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo alla trentatreesima fiducia: presto questo governo arriverà a raggiungere e superare per numero di fiducie il governo Draghi e avrà nel mirino il governo Monti, due esecutivi tecnici. Credo che la presidenza della Camera debba tutelare questo Parlamento da una prassi che lo umilia. Questo è inaccettabile. Non parteciperemo al voto di fiducia anche questa volta. E' lo stravolgimento della Repubblica e del regime parlamentare". Lo ha detto, in Aula alla Camera, il deputato di Più Europa, Benedetto della Vedova, in merito alla questione di fiducia posta poco fa dal governo sul cosiddetto decreto Energia. (Rin)