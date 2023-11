Speciale energia: algerina Sonatrach prevede riduzione consumo di gas per aumentare le esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia nazionale algerina Sonatrach prevede una riduzione del consumo nazionale di gas per aumentare le esportazioni. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Sonatrach, Rachid Hachichi, durante la sua partecipazione all'undicesima edizione del Salone e congresso nordafricano sull'energia e sull'idrogeno, iniziato oggi a Orano. Sonatrach, infatti, prevede di utilizzare l'energia solare per alimentare le grandi centrali elettriche del Paese, al fine di ridurre il consumo locale di gas. Hachichi ha spiegato che la compagnia sta compiendo importanti sforzi all'interno del suo programma per ridurre le emissioni di gas serra e diminuire l'impronta di carbonio delle sue attività, in conformità con le iniziative globali, nell'ambito del piano della Banca mondiale e dell'iniziativa “Zero combustione entro il 2030”. A tal proposito, Sonatrach intende collaborare con un’altra compagnia algerina, Sonelgaz, per destinare il gas risparmiato sul mercato locale all'esportazione o alle industrie petrolchimiche. Il programma delle due compagnie rientra nel quadro dello sviluppo delle energie rinnovabili in Algeria, che mira a contribuire alla produzione di 15.000 megawatt da fonti rinnovabili entro il 2035. All’edizione di quest’anno del Salone e congresso nordafricano sull'energia e sull'idrogeno, organizzata con lo slogan “Promuovere la transizione energetica graduale attraverso l'innovazione tecnologica”, hanno preso parte Sonatrach e le sue filiali, oltre a vari attori e professionisti del settore degli idrocarburi a livello regionale e internazionale, e diversi fornitori di prodotti e servizi legati al settore dell'energia. (Ala)