Speciale energia: decreto Energia, governo pone fiducia alla Camera, protestano le opposizioni

21 luglio 2021

- Opposizioni sul piede di guerra, nell’Aula della Camera, per la questione di fiducia posta dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a nome dell'esecutivo, sul decreto recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, il cosiddetto decreto Energia. “Siamo alla trentatreesima fiducia: presto questo governo arriverà a raggiungere e superare per numero di fiducie il governo Draghi e avrà nel mirino il governo Monti, due esecutivi tecnici”, ha osservato nel suo intervento il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova, che dopo aver definito “inaccettabile” quanto sta avvenendo, ha aggiunto: “Credo che la presidenza della Camera debba tutelare questo Parlamento da una prassi che lo umilia. Anche questa volta non parteciperemo al voto di fiducia”. Critiche anche dall’esponente del Partito democratico, Federico Fornaro, che prendendo la parola nell’emiciclo si è rivolto direttamente a Ciriani, sottolineando come il ricorso allo strumento della fiducia sia un modo per coprire le tensioni nella coalizione di centrodestra. Una questione, dunque, ad avviso del parlamentare del Pd, essenzialmente “politica, il re è nudo. Voi mettete le fiducie - ha evidenziato - perché altrimenti, con gli emendamenti, scoppierebbero fino in fondo le contraddizioni interne alla maggioranza. Abbiate il coraggio di dirlo. Assumetevi le vostre responsabilità politiche. Stiamo stravolgendo la Costituzione. E’ in gioco il ruolo delle istituzioni, in particolare di questa Camera. Noi, da parlamentari, siamo dei semplici passacarte di decisioni assunte sostanzialmente dal governo”. Duro il capogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio, Francesco Silvestri, che ha promesso battaglia: “Non si può più andare avanti così - ha affermato -, il tipo di atteggiamento sui lavori cambierà. Continuiamo a chiedere informative su temi giganteschi del nostro Paese ed il governo scappa, continuiamo a chiedere il premier time e non riusciamo ad avere una data. Stanno saltando tutti i criteri del rispetto istituzionale. Se si cerca lo scontro, va benissimo”. (Rin)