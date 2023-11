Piemonte: approvata nuova legge per il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata oggi in Consiglio regionale la nuova legge per il lavoro della Regione Piemonte. Il documento definisce il nuovo sistema regionale integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento, la formazione professionale e il lavoro. "Siamo di fronte alla dimostrazione tangibile di come la politica abbia saputo tradurre le parole in fatti con l'approvazione di una legge in grado di fornire un serio supporto all'impresa garantendone la competitività, ai lavoratori favorendo l'acquisizione di competenze adeguate e soprattutto ai giovani lavorando con una visione sul futuro - ha affermato l'assessore al Lavoro del Piemonte Elena Chiorino -. Basta navigare a vista, finalmente abbiamo una strada da percorrere avendo a disposizione tutti gli strumenti adeguati. Siamo finalmente tra le prime Regioni in Italia a regolamentare le politiche per lo sviluppo delle competenze, l’occupazione e l’inclusione attraverso un quadro normativo strategico, programmatorio e di governance stabilire criteri di raccordo e integrare i servizi è fondamentale soprattutto quando si parla di contrasto alla dispersione scolastica, di sostegno dei giovani Neet, di adulti disoccupati e di risposta ai fabbisogni delle imprese: basta lavorare per compartimenti stagni, è ora di ragionare per vasi comunicanti. (segue) (Rpi)