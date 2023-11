Piemonte: approvata nuova legge per il lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa legge è l’occasione per dare al Piemonte un’impronta nuova, un obiettivo ambizioso, ma al passo con le esigenze delle persone e del mondo produttivo, in un’ottica di perfezionamento di un sistema già solido e strutturato. Il Disegno di legge, inoltre, pone in essere un’importante semplificazione normativa, accorpando nei 64 articoli tutte le disposizioni regionali in materia di formazione professionale e lavoro e prevede l’abrogazione totale di 10 leggi regionali e parziale di alcune leggi non settoriali, per un totale di complessivo di circa 134 articoli abrogati. Questa legge è il risultato di un ampio processo di confronto che ha consentito di accogliere le numerose sollecitazioni di tutto il partenariato sociale e istituzionale per rendere più efficace la governance integrata delle politiche e degli interventi propri dei sistemi di formazione, orientamento permanente e lavoro, semplificando i processi attuativi, potenziando l’integrazione tra attori pubblici e privati e migliorando la qualità dei servizi attraverso una programmazione orientata ai fabbisogni delle persone e delle imprese e al risultato, occupazionale in primo luogo", ha concluso Chiorino. (Rpi)