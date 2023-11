Bosnia: von der Leyen, futuro è nell’Ue come Paese "unico, unito e sovrano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro della Bosnia Erzegovina è nell’Unione europea come Paese "unico, unito e sovrano". Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che oggi ha visitato Sarajevo dopo aver fatto tappa nei giorni scorsi in Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro e Serbia nell’ambito della cooperazione bilaterale tra Bruxelles e i Paesi dei Balcani occidentali e della presentazione del Piano di crescita per la regione. Nel corso di una conferenza stampa congiunta con la premier bosniaca Borjana Kristo, von der Leyen ha confermato il sostegno dell’Ue al percorso della Bosnia Erzegovina verso l’adesione. “Il lavoro che avete svolto nel vostro primo anno in carica del governo dimostra che il Paese può mantenere i propri impegni. Questo è molto positivo. Penso in particolare al pacchetto di misure sullo Stato di diritto. Ora l’obiettivo dovrebbe essere quello di compiere progressi sulle 14 priorità chiave. Questo farà avanzare il processo di adesione e vi avvicinerà all’Ue”, ha detto la presidente della Commissione europea. (Beb)