- “Il moltiplicarsi di focolai di conflitto, come in Medio Oriente o in Serbia e Kosovo, credo sia tutto figlio dell’invasione russa all’Ucraina. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. (Rin)