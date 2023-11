Milano: proseguono incontri del Comune contro truffe agli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli incontri con anziane e anziani nei quartieri sul tema della prevenzione alle truffe organizzati dalla Polizia locale, in collaborazione con il Pool antitruffa della Procura di Milano, la Prefettura e i municipi. Numerosi gli incontri che si sono svolti a partire dalla scorsa primavera. I prossimi appuntamenti saranno venerdì 17 novembre (alle ore 15 presso la sala comune in gestione al Comitato inquilini e Associazione Coltivare la città di via Russoli 18 - piano terra nel Municipio 6) e mercoledì 29 novembre (alle ore 15 presso il CAM Garibaldi in c.so Garibaldi 27 nel Municipio 1). Gli incontri sono tenuti dagli agenti della scuola del Corpo della Polizia locale o del Pool antitruffa – composto sia da 'ghisa' sia da personale della Polizia di Stato – che raccontano alcuni casi tipici di truffa di cui sono vittime in particolare gli anziani e le anziane, simulando vari scenari per coinvolgere direttamente i partecipanti e spiegare quali comportamenti e precauzioni adottare per difendersi dai reati e come allertare le Forze dell'ordine. Le truffe sono un reato odioso perché colpisce le persone nel momento della loro maggiore vulnerabilità, anche nelle loro case, usando affetti e paure. Informazione e prevenzione costituiscono strumenti efficaci per evitare di cadere vittima di questo reato. (Com)