Legge Bilancio: Giorgetti, risorse su obiettivi chiari, favorisce sostenibilità finanza pubblica

- Il disegno di legge di Bilancio “concentra le risorse disponibili su obiettivi chiari e ben delimitati per fornire risposte certe alle esigenze degli individui più vulnerabili in un contesto ancora più delicato”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’audizione sul disegno di legge di Bilancio 2024-2026, davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “Al contempo introduce interventi finalizzati a favorire la sostenibilità complessiva della finanza pubblica del medio-lungo periodo, elemento fondamentale per favorire uno sviluppo crescente e duraturo della nostra economia”, ha aggiunto. (Rin)