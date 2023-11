© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della fiducia nell'economia, elaborato dal Centro per la ricerca economica di Mannheim (Zew), è risalito a novembre a quota 9,8 dai -1,1 punti di ottobre, tornando in positivo per la prima volta da aprile scorso. È quanto riferisce l'emittente televisiva “N-tv”, aggiungendo che il risultato supera le aspettative, secondo cui il miglioramento avrebbe portato l'indicatore a quota 5. (Geb)