Piemonte: assessore Attività Produttive, 50 milioni di euro per riconversione nei settori automotive e aerospazio

- Nell’ottica di riconversione e riqualificazione industriale, Regione Piemonte e ministero per lo Sviluppo economico hanno stipulato un accordo di programma che ha reso disponibili 50 milioni di euro per le imprese nei settori automotive e aerospazio. Lo ha reso noto l'assessore alle Attività Produttive del Piemonte Andrea Tronzano, rispondendo all'interrogazione della consigliera regionale Monica Canalis (Pd), che domandava quali fossero le iniziative per salvaguardare i posti di lavoro Piemontesi nel settore automotive. "Inoltre, un'altra iniziativa riguarda la realizzazione di un Centro di ricerca applicata e trasferimento tecnologico per il settore automotive e la mobilità sostenibile, promosso da Mise, Regione Piemonte, Città di Torino, Politecnico e Università di Torino e Camera di commercio. È stata inoltre commissionata all’Ires, un’indagine riguardante la filiera della componentistica automotive e l’impatto sulla stessa della transizione elettrica", ha concluso Tronzano.(Rpi)