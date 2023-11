Tlc: Urso, governo lavora a due nuovi strumenti per settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo consapevoli che l’accesso ai servizi digitali "richiede parimenti sostegno alla domanda sia dei cittadini che delle imprese e a interventi di infrastrutturazione”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in ltaly, al Forum nazionale delle telecomunicazioni 2023. Urso ha spiegato che il suo ministero sta lavorando “con il dipartimento per la trasformazione digitale di Palazzo Chigi e con la Commissione europea ad un nuovo strumento per le imprese focalizzato sui servizi e a uno per i cittadini al fine di potenziare l’utenza delle reti ad altissima velocità”. (Rin)