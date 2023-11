Legge Bilancio: Urso, 330 milioni di euro per legge quadro per tecnologie di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Verrà data attuazione al collegato alla legge di Bilancio per le tecnologie di frontiera attraverso il fondo per la sostenibilità che ha una dotazione biennale di 330 milioni di euro. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in ltaly, al Forum nazionale delle telecomunicazioni 2023. Urso ha spiegato che verrà realizzata “una legge quadro per le tecnologie di frontiera come intelligenza artificale, block chain e meccanica quantistica, insieme a quelle sulla blu economy e sulla space economy”. (Rin)