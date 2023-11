Sanità: Bertolaso, medici di base ruolo importantissimo, non facciamo distinzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici di base “stanno giocando un ruolo importantissimo, stanno consigliando e suggerendo”. Infatti “noi non facciamo distinzione, è l’ora di finirla con questo discorso sui medici di base, medici ospedalieri, le farmacie, gli infermieri: per noi siamo tutti un unicum, un’orchestra, ognuno ha un ruolo, ognuno deve sapere suonare nel modo migliore il suo strumento”. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine della sesta edizione del "Milano Life Science Forum" in corso a Milano, commentando la categoria dei medici di base. “Abbiamo fatto con loro un accordo sul piano di informare e fare più prevenzione, che sarà poi il pilastro fondamentale del nuovo piano socio-sanitario. Faremo prevenzione, i medici di base da questo punto di vista avranno un ruolo essenziale” ha spiegato Bertolaso. In merito ad alcune polemiche emerse recentemente, Bertolaso ha risposto: “ho letto stamattina qualche battuta di critica ai medici di base, se io criticassi i medici di base eviterei di fare dei lunghi viaggi in giro per l’Italia per andare a parlare ai loro convegni nazionali, invece di ribadire la massima attenzione che noi abbiamo nei loro confronti”, ha concluso. (Rem)