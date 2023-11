Nato-Slovacchia: ministro Difesa incontra Stoltenberg a Bruxelles, focus su sicurezza e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo slovacco vuole ha interrotto la fornitura di aiuti militari all’Ucraina ma continua a offrire “un vasto spettro di aiuti umanitari, civili e tecnici non letali”. Lo ha detto il ministro della Difesa slovacco Robert Kalinak, che ha incontrato a Bruxelles il segretario generale della Nato per discutere con lui le priorità del governo di Bratislava nel campo di difesa e sicurezza e il sostegno all’Ucraina. I partner stranieri “rispettano appieno la decisione del nuovo governo”, ha dichiarato il ministro. Stoltenberg ha elogiato il piano di modernizzazione delle forze armate slovacche e ha evidenziato i progressi slovacchi nel soddisfare obiettivi in termini di capacità difensive. (Vap)