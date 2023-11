Legge Bilancio: Urso, è responsabile e cauta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo fatto una manovra "responsabile e cauta, a fronte di eventi internazionali particolarmente gravi”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in ltaly, al Forum nazionale delle telecomunicazioni 2023. Urso ha aggiunto che il motivo sta anche nella zavorra ereditata come “il Superbonus del 110 per cento e l’aumento continuo e ripetuto dei tassi d’interesse della Bce”. (Rin)