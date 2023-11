Ucraina: Zelensky, aumentati attacchi russi nelle regioni di Donetsk e Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno aumentato gli attacchi nelle regioni di Donetsk e Kharkiv. Lo ha affermato in un messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, facendo un riepilogo di una riunione governativa che si è svolta oggi. "I militari hanno riferito di un aumento del numero di assalti nemici: Avdiivka, Kupjansk, in direzione di Donetsk. Sono grato ai nostri soldati che mantengono posizioni e non fermano l'offensiva", ha affermato il presidente. Zelensky ha aggiunto che la Russia "continua a vendicarsi della liberazione di Kherson: bombarda il centro della città senza alcuna necessità militare". "Con la decisione della riunione passata, abbiamo sostanzialmente rafforzato le capacità di difesa" nell'area, ha osservato il capo dello Stato. (Kiu)