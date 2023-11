Roma: Matteoni (ex Confartigianato), obiettivo sede Amla per città perno delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituzioni e stakeholder insieme per una Roma sempre più perno delle istituzioni europee e internazionale. In questa direzione, valutiamo molto positivamente l'intesa siglata - tra numerosi e importanti enti tra cui figurano anche il Campidoglio, la presidenza del consiglio dei Ministri e la Regione Lazio - per la candidatura dell'Italia ad ospitare nella Capitale la sede della nuova Autorità Europea Antiriciclaggio (Amla, Anti-Money Laundering Authority). Così, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. (segue) (Com)