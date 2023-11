Roma: Matteoni (ex Confartigianato), obiettivo sede Amla per città perno delle istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un passo assolutamente rilevante all'insegna della sinergia e della collaborazione istituzionale al fine di creare una attività congiunta che strutturi in modo organico la candidatura della città di Roma a sede dell'Amla, nella consapevolezza maturata che questo percorso possa attribuire la giusta e doverosa luce alla presenza dell'Italia, nazione che racchiude l'esperienza autorevole ed eccellente delle autorità antiriciclaggio italiane e della Guardia di Finanza. Siamo dell'opinione dunque che Roma abbia tutte le carte in regola per ben figurare e confermarsi snodo fondamentale dell'Europa: ed è fondamentale che per arrivare all'obiettivo si continui a lavorare con impegno e unione di intenti", conclude Matteoni. (Com)