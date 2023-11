Regno Unito: in aumento il numero di permessi di lavoro concessi ai richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più migranti stanno ottenendo il diritto di lavorare nel Paese anche se non hanno terminato la procedura per la richiesta di asilo. È quanto rivela l'emittente televisiva "Sky News", precisando che il fenomeno si sta verificando a causa dei lunghi tempi di attesa per arrivare alla conclusione del procedimento. Secondo l'emittente, ad alcuni richiedenti asilo che vivono negli hotel per migranti viene concesso il permesso di lavoro prima che venga presa una decisione sulle loro richieste di asilo. Il lavoro arretrato del ministero dell'Interno nell'elaborazione delle domande ha portato ad una situazione per cui quasi 100 mila persone stanno aspettando da più di un anno una decisione sulla loro richiesta. Secondo le norme sull'immigrazione del Regno Unito, chiunque abbia aspettato più di 12 mesi senza ottenere risposta può fare domanda d'impiego e ricevere un permesso di lavoro. (Rel)