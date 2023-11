Azerbaigian: ministero Esteri risponde a parole Borrell, distorcono deliberatamente la realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse contro l'Azerbaigian, che deliberatamente distorcono la realtà della regione, espresse da Josep Borrell, Alto Rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella conferenza stampa tenutasi a Bruxelles il 13 novembre 2023, a seguito del Consiglio Affari Esteri, sono del tutto inadeguate e inaccettabili. E' quanto si legge in un commento del ministero degli Esteri di Baku. Sullo sfondo dell'indifferenza dell'Unione europea nei confronti dell'aggressione armata dell'Armenia contro i territori sovrani dell'Azerbaigian da oltre 30 anni, nonché del suo rifiuto di condannare il fatto che oltre un milione di azerbaigiani sono divenuti sfollati interni e rifugiati e la politica di pulizia etnica e crimini contro l'umanità che ha preso di mira gli azerbaigiani, l'apparente sostegno di questa organizzazione all'Armenia e la sua retorica minacciosa contro l'Azerbaigian sono chiari esempi della sua politica parziale e dei suoi doppi principi. Come è stato dimostrato dalle politiche ipocrite del Servizio per l'azione esterna dell'Ue in queste e in altre regioni, questa organizzazione è rimasta vittima delle sue stesse azioni illecite. (segue) (Rum)