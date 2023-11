Azerbaigian: ministero Esteri risponde a parole Borrell, distorcono deliberatamente la realtà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, prosegue il commento del dicastero, le accuse mosse dal rappresentante dell'Ue, che non ha fatto alcuno sforzo per convincere l'Armenia ad agire in linea con le norme e i principi del diritto internazionale, costituiscono una minaccia all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Azerbaigian. Inoltre, vorremmo sottolineare che sia la Guerra Patriottica di 44 giorni che le misure antiterrorismo di 24 ore del settembre di quest'anno sono state attuate sul territorio sovrano dell'Azerbaigian. L'Azerbaigian ha riacquistato la sua sovranità con mezzi legittimi nel rispetto delle norme e dei principi del diritto internazionale. Sullo sfondo degli stati membri dell'Ue che affrontano tendenze separatiste aggressive, i tentativi da parte dell'organismo di politica estera dell'Ue di incitare al separatismo nel territorio dell'Azerbaigian per quanto riguarda la giusta lotta del nostro paese contro le minacce esistenti nei suoi territori sovrani sono fonte di seria preoccupazione. (segue) (Rum)