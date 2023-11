Azerbaigian: ministero Esteri risponde a parole Borrell, distorcono deliberatamente la realtà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tentativi dell'Ue di fornire armi all'Armenia e quindi sostenere la sua insidiosa politica di militarizzazione che mina la pace e la stabilità nella nostra regione, si legge infine nel commento del dicastero degli Esteri, incoraggiano una politica che porta a nuovi confronti nella regione, che attribuisce una responsabilità all'Ue. I piani per l'utilizzo del Fondo europeo per la pace, che, tra le altre cose, implica lo sviluppo di capacità militari, servono ad esacerbare le tensioni nella regione. Sottolineiamo ancora una volta che l'uso di un linguaggio minaccioso con l'Azerbaigian è inaccettabile e che qualsiasi comportamento ostile non si tradurrà in un risultato positivo e riceverà una risposta efficace. (Rum)