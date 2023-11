Ue: Bergamini (FI), assemblea azzurri in Europa occasione di confronto per nostra comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dipartimento per gli Affari esteri di Forza Italia, Deborah Bergamini, insieme all'europarlamentare Salvatore De Meo, responsabile del dipartimento Azzurri nel Mondo e capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, ha presieduto la prima assemblea dedicata agli italiani in Europa e nel mondo presso la sede del Parlamento Ue. “L'evento è stato un'opportunità significativa per esplorare le sfide e le opportunità che si prospettano per la comunità italiana all'estero. L'obiettivo primario era consolidare i legami tra Forza Italia e gli italiani nel mondo, presentando con fluidità le iniziative del partito a favore di questa comunità. Si è discusso del ruolo di Forza Italia come punto di riferimento per gli italiani all'estero, delle politiche a sostegno della comunità italiana nel mondo e delle iniziative per potenziare la presenza del partito all'estero”, si legge in una nota. Inoltre, sono stati approfonditi il futuro dell'Europa, con focus sui valori fondanti e sulle sfide imminenti, esplorando il ruolo dell'Europa nel mondo, la necessità di rafforzare la coesione sociale e la solidarietà tra i popoli europei, nonché la difesa dei valori umani fondamentali. Altresì, ci si è concentrati sui prossimi appuntamenti elettorali europei del 2024, con discussione sulle strategie vincenti e sulle proposte che Forza Italia intende presentare per l'Europa. Il saluto del presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber, ha arricchito l'evento, mentre la conclusione dei lavori è stata affidata al vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. "L'assemblea degli Azzurri in Europa e nel mondo è stata cruciale per Forza Italia", ha affermato Bergamini. "Un'occasione per ascoltare le esigenze degli italiani nel mondo e confrontarsi sulle sfide e opportunità che attendono la nostra comunità. Forza Italia è da sempre impegnata a sostenere gli italiani all'estero, e questa assemblea è stata un tangibile segno di questo impegno”, ha aggiunto. (Res)