Sanità: Bertolaso, vaccini anti-influenzali + 20 per cento, ma cittadini poco preoccupati da Covid

- La tendenza di vaccinazioni anti-influenzali a livello regionale “mi pare sia andata molto bene. Sul piano delle vaccinazioni contro l’influenza abbiamo dei risultati straordinari, una risposta incredibile con il 20 per cento in più rispetto all’anno scorso”. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine della sesta edizione del "Milano Life Science Forum" in corso questa mattina a Milano, ribadendo che “mi pare che i cittadini abbiano capito l’importanza della profilassi e della vaccinazione. Sulla quinta dose del vaccino anti -Covid “chiariamo che non è una quinta dose ma un nuovo vaccino”, se i casi dovessero aumentare “noi siamo pronti, non abbiamo problemi. I vaccini ci sono e l’organizzazione c’è, per cui se se la prendono comoda, noi aspettiamo” ha chiarito Bertolaso. La quinta dose “è la prima dose di un nuovo vaccino, molto più sicuro, efficace rispetto a quelli precedenti” ha spiegato, osservando che la lentezza della somministrazione, “è derivata da una scarsa preoccupazione nei confronti del Covid”. In particolare, secondo l’assessore questa “scarsa” preoccupazione “non è molto giustificata, perché il Covid è molto subdolo, all’improvviso può venire fuori in modo più dannoso rispetto alla situazione attuale". Bertolaso ha concluso pronosticando che “sono sicuro che nel momento in cui dovessero aumentare i casi e dovessero aumentare i letti di terapia intensiva occupati, i cittadini andrebbero a vaccinarsi”. (Rem)