Legge Bilancio: Urso, coperta corta, priorità sostegno a lavoro e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- In un contesto difficile, il governo ha elaborato una manovra che è sicuramente una coperta corta che deve consentirci di sostenere gli elementi fondamentali per il nostro sistema produttivo, vale a dire il lavoro e le imprese. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all’assemblea pubblica 2023 di Confetra dal titolo “Transizione e sostenibilità: Sfide e opportunità, visioni e realtà”. Per il lavoro, ha spiegato, con “un taglio del cuneo mai così significativo nel nostro Paese e altre misure incentivazione all’occupazione”, mentre per il sistema delle imprese “con misure che ammontano a quasi cinque miliardi e che pensiamo di poter incrementare a breve con le risorse che ci auguriamo ci giungeranno dalla riprogrammazione dei fondi Pnrr e che saranno in gran parte destinati al sistema delle imprese per consentirci di realizzare il piano di transizione 5.0”. (Rin)