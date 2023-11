Torino: domani seminario Università e Enea su idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 15 novembre 2023, alle ore 15 si svolgerà al Campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino il seminario su 'Scenari della transizione energetica: le strategie dell'idrogeno' in collaborazione tra Unito e Enea in ottica dell'accordo di collaborazione tra le due realtà stipulato nell'ambito del Pnrr. "Questo accordo permetterà di realizzare un supporto scientifico e tecnico sul ruolo strategico che la filiera italiana dell'idrogeno può avere per la decarbonizzazione dei settori di uso finale dell'energia, concentrandosi sulla valutazione dei vari impatti ambientali e climatici, oltre al potenziale di diffusione nel mercato - ha affermato la professoressa Paola Rizzi, coordinatrice del progetto per l'Università di Torino. Le filiere e tecnologie da modellare saranno principalmente quelle sviluppate nell'ambito delle attività del Pnrr; filiere e tecnologie alternative saranno descritte con informazioni da letteratura. I dati di inventario saranno quindi utilizzati per la valutazione degli impatti ambientali e sociali con metodologia Lca e Lca sociale". (segue) (Rpi)