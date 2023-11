Autonomia: De Cristofaro (Avs), fermarsi in tempo prima che sia troppo tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche il professor Cassese riconosce che per assicurare l'uniformità dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) su tutto il territorio sono necessarie maggiori risorse, che ad oggi la legge Calderoli non prevede. Come riconosce che non si può raggiungere contemporaneamente Autonomia e prestazioni uniformi. E se questo non è possibile, vuol dire che le già presenti diseguaglianze territoriali e sociali, con l'approvazione dell'Autonomia differenziata non si livelleranno, ma addirittura si aggraverebbero. E' necessario fermarsi in tempo prima che sia troppo tardi". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra al Senato, Peppe De Cristofaro, commentando l'audizione del professor Sabino Cassese, presidente del Comitato per la definizione dei livelli essenziali di prestazione. (Rin)