Medio Oriente: esperto a “Nova”, possibile una missione di pace guidata dall'Egitto

- Nel futuro della Striscia di Gaza potrebbe esserci la creazione di una missione di pace da dislocare nell’enclave palestinese, guidata dall’Egitto, un partner naturale, con la supervisione di Stati Uniti e di qualche Paese europeo. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Emmanuel Navon, esperto di politica estera, docente presso l’Università di Tel Aviv e direttore israeliano di Elnet, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata al rafforzamento delle relazioni tra Europa e Israele. L’analista ha escluso il coinvolgimento del Qatar “perché è un nemico di Israele e finora ha finanziato Hamas”. Dopo l’attacco perpetrato in Israele dal gruppo palestinese Hamas, al potere a Gaza dal 2007, il 7 ottobre scorso, le forze israeliane hanno lanciato un’operazione aerea e successivamente terrestre per eliminare Hamas e le sue infrastrutture militari. “Israele non vuole rioccupare Gaza, ma semplicemente mantenere la supervisione in termini di sicurezza per evitare che accada quanto successo il 7 ottobre”, ha proseguito. (segue) (Res)