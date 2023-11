Sardegna: spazi culturali a Cagliari, archiviata inchiesta giudiziaria sul sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Archiviazione. E' l'esito della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il consigliere comunale di maggioranza, Antonello Angioni accusati di tentata concussione in concorso nell'ambito di un'inchiesta della procura di Cagliari su presunte indebite pressioni sull'ex assessore alla Cultura e su una dirigente comunale per la permanenza di un'associazione culturale nei locali della struttura comunale della Mediateca del Mediterraneo. “È evidente, in altri termini, come la vicenda abbia un mero rilievo politico: e certamente non penale”. Così il gip del Tribunale di Cagliari ha archiviato il procedimento. (segue) (Rsc)