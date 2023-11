Medio Oriente: esperto a “Nova”, possibile una missione di pace guidata dall'Egitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco di Hamas in Israele, costato la vita a 1.200 persone, ha scatenato una serie di critiche nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e dell’intero esecutivo, giudicato incapace di prevederlo e di gestire la fase successiva. Quando la guerra a Gaza sarà terminata non si intravede un futuro politico per il leader del Likud. Nell’intervista ad “Agenzia Nova”, Emmanuel Navon, ha affermato: “Netanyahu è un morto che cammina. Quando la guerra sarà finita non ci sarà più spazio per lui. Ci sarà un terremoto politico, che porterà alle elezioni. L’attuale leader dell’opposizione, Benny Gantz, potrebbe ricoprire il ruolo di primo ministro ed emergerà una nuova classe politica”. L’esperto, autore del libro “La stella e lo scettro. Storia della politica estera di Israele”, pubblicato di recente in italiano, ha sottolineato che il Likud, il partito di Netanyahu, “pagherà un duro prezzo” per quanto avvenuto il 7 ottobre in Israele, “a causa dell’incompetenza. Il Likud e il primo ministro sono responsabili di quanto accaduto il 7 ottobre”. (segue) (Res)