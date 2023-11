Medio Oriente: esperto a “Nova”, possibile una missione di pace guidata dall'Egitto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco di Hamas in Israele non lascia presagire neanche uno spazio in politica per l’ottantasettenne leader dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, la cui popolarità era già compromessa in Cisgiordania. L’esperto israeliano Emmanuel Navon si è detto scettico sul ruolo dell’Anp nel futuro a Gaza. “Non controlla neanche la Cisgiordania. Al pari di Netanyahu, anche Abbas è un morto che cammina. E’ irrealistico pensare che possa arrivare a Gaza a bordo di un carro armato”. Per Navon, “l’Anp deve essere completamente ristrutturata e Muhammad Dahlan (esponente di Fatah 'in esilio' negli Emirati Arabi Uniti) potrebbe avere un ruolo, ma quale legittimità avrebbe a Gaza?”. “Al momento è necessario ripulire Gaza da Hamas”, ha puntualizzato. (segue) (Res)