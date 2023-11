Medio Oriente: esperto a “Nova”, possibile una missione di pace guidata dall'Egitto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’intervista a “Nova”, mentre è in corso l’operazione militare di Israele a Gaza da 39 giorni, Navon ha spiegato che “Israele sta lottando per la sua sopravvivenza, ma anche per quella dell’Europa perché per l’islam politico dopo la presa di Gerusalemme è prevista quella di Roma”. “L’Occidente deve essere grato per quello che sta facendo Israele. Non si deve chiedere il cessate il fuoco finché non sarà eradicato Hamas”, ha affermato. Ricordando le operazioni militari della Nato contro lo Stato islamico in Iraq, Navon ha detto: “Nessuno ha chiesto il cessate il fuoco”, pur ammettendo che le guerre provocano vittime, nonostante le forze israeliane si impegnino a evitare di colpire i civili. (Res)