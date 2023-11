Medio Oriente: ministro Esteri egiziano Shoukry, necessario cessate il fuoco immediato a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario stabilire un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza per porre fine alla tragica situazione umanitaria della popolazione civile. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, durante un colloquio telefonico tenuto ieri con l’omologa della Germania, Annalena Baerbock, come riferito dal portavoce del dicastero egiziano, Ahmed Abu Zeid, in un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). I due ministri, inoltre, hanno concordato sulla necessità di impedire l’allargamento del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. (Cae)