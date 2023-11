Legge elettorale: Casellati, la sto studiando, poi mi confronterò con maggioranza e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge elettorale "la sto studiando, non è semplice elaborare una legge che coniughi la rappresentanza con la governabilità. Noi abbiamo inserito il 55 per cento perchè dà stabilità, poi mi mi dovrò confrontare con la maggioranza e le opposizioni". Lo ha detto la ministra delle Riforme e della semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, intervista nel corso della trasmissione “Giù la maschera” su Rai Radio1 parlando della legge elettorale. Parlando del premio di maggioranza "ci sarà probabilmente una soglia" perché "è chiaro che se un premier ha una preferenza pari al 30 per cento non possiamo arrivare al 55 per cento". (Rin)