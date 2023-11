Patto stabilità: Gentiloni, nuove norme non soffochino investimenti, ottimista su riforma entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del Patto di stabilità è fondamentale per sostenere la crescita. A dirlo il commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento alla Annual Research Conference 2023 dell'Ue. "Uno degli obiettivi principali di questa riforma è garantire che, in futuro, le finanze pubbliche possano trovare un equilibrio tra la necessità di assicurare la sostenibilità fiscale e l'imperativo di mantenere livelli più elevati di investimenti che favoriscano la crescita", ha detto. "Il modo in cui erano state concepite le vecchie regole faceva sì che gli investimenti pubblici sopportassero il peso del consolidamento fiscale. E questa è una parte importante della ragione alla base dei deludenti risultati di crescita dell'Ue nell'ultimo decennio. Dobbiamo assolutamente evitare questo errore e concordare un insieme di regole riformate mentre ci prepariamo al ritorno di un regolare processo di sorveglianza di bilancio per il 2024", ha aggiunto. "Questa riforma è in corso da anni, ma sono ottimista sul fatto che gli Stati membri raggiungeranno un compromesso entro la fine dell'anno, come si sono impegnati a fare. La Commissione continuerà a lavorare per facilitare un buon compromesso, che preservi sia gli obiettivi chiave che il delicato equilibrio della nostra proposta originale", ha concluso Gentiloni. (Beb)