Legge Bilancio: Upb, finanziamento sistema sanitario potrebbe non coprire spese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento del Sistema sanitario nazionale per il 2024 potrebbe non coprire integralmente le spese, anche tenendo conto dei potenziali livelli di spesa farmaceutica, dell’applicazione dei nuovi Lea (con i connessi aumenti su tariffe di prestazioni specialistiche e assistenza protesica) e del contenzioso delle imprese sul pay-back. È quanto emerge dall’audizione della presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, sul disegno di legge di Bilancio 2024-2026, davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Ulteriori difficoltà, in tutto il periodo di programmazione, potrebbero sorgere – ha aggiunto Cavallari – in relazione alle carenze di personale e all’impatto di nuova pressione dei prezzi dei beni energetici sul settore sanitario. (Rin)