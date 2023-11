© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sassarese Nino Morginesu è il nuovo coordinatore regionale della Sardegna per il tesseramento della Democrazia Cristiana. Lo ha nominato il segretario nazionale Antonio Cirillo. “La Democrazia Cristiana è ripartita dalla Sardegna e si prepara a ricostruire tutti gli organi statutari per essere pronti per le proprie consultazioni”, si legge in una nota.(Rsc)