Sport: Bonessio (Ev), strumento di inclusione sociale e per favorire parità di genere

- Lo sport come strumento di inclusione sociale, che può educare alla cultura della parità di genere e del rispetto, favorendo l'aggregazione e la partecipazione: di questo si discuterà nell'incontro di domani in Campidoglio organizzato dall'associazione Rete per la parità in collaborazione con la presidenza della commissione Sport di Roma e la presidenza della commissione Pari opportunità di Roma. "Nonostante i tanti progressi compiuti, ci sono ancora molte partite da giocare e da vincere in ambito sportivo per ciò che riguarda la parità che passa anche attraverso le pari opportunità con l'effettiva partecipazione e leadership femminile a tutti i livelli delle organizzazioni sportive", afferma in una nota il presidente della commissione capitolina Sport, Ferdinando Bonessio, di Europa verde. "Ecco che con questo appuntamento si intende avviare un percorso per dare un segnale di parità di genere nello sport di base nella nostra città e per confermare l'impegno dell'attuale Amministrazione Comunale in questo ambito. Inoltre, vuol essere un momento per discutere di educazione fisica e sportiva quali strumenti importanti di formazione e di contrasto alla violenza per contribuire efficacemente a superare discriminazioni derivanti da stereotipi culturali che rappresentano uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo civile e sostenibile di una comunità", conclude. (Rer)