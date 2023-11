Medio Oriente: media, 161 camion carichi di aiuti sono entrati a Gaza dal valico di Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 161 camion carichi di aiuti umanitari è entrato nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah al confine con l'Egitto. Lo si apprende dal quotidiano egiziano “Youm7”, secondo il quale, inoltre, circa 600 persone con doppia cittadinanza sono entrate in Egitto attraverso il valico di Rafah, provenienti dalla Striscia di Gaza. In precedenza, Amnesty International (Ai) ha accusato i governi occidentali che sostengono le operazioni militari israeliane a Gaza di adottare “doppi standard”. Agnès Callamard, segretario generale di Ai, ha dichiarato infatti che “i Paesi occidentali sostengono giustamente l'Ucraina perché è stata invasa dalla Russia, ma non sostengono Gaza quando è stata invasa da Israele". "Il blocco occidentale ci chiede di difendere l'Ucraina come dovremmo, perché l'Ucraina è stata aggredita dalla Russia, ma allo stesso tempo ci dice di non agire di fronte ai continui bombardamenti e alle sofferenze estreme della popolazione di Gaza”, ha aggiunto Callamard, sottolineando che i “doppi standard di questi governi rappresentano attualmente la minaccia maggiore per i diritti umani". (Cae)