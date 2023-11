Brasile: Lula, risposta Israele ad attacco Hamas "disumana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta di Israele all’attacco del movimento islamista palestinese di Hamas è disumana. Lo ha detto il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva. “A 78 anni ho visto molta brutalità e violenza. Ma non ho mai visto una violenza così disumana contro persone innocenti. Hamas ha commesso un atto di terrorismo ma la risposta di Israele è letale anche contro donne e bambini innocenti. Distruzione di tutto ciò che è stato costruito con molta fatica, come scuole e ospedali. Il governo brasiliano continuerà a lottare per la pace, chiedendo un comportamento umanista agli altri presidenti e un cessate il fuoco”, ha scritto Lula su X (ex Twitter).(Brb)