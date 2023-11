Turchia: parlamento discuterà adesione della Svezia alla Nato giovedì prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Affari Esteri del parlamento della Turchia discuterà giovedì prossimo un disegno di legge per approvare l'adesione della Svezia alla Nato. Lo riferiscono media internazionali citando l'agenda ufficiale della commissione. Tre settimane fa il presidente Recep Tayyip Erdogan ha presentato il disegno di legge al parlamento per la ratifica, nonostante le iniziali riserve della Turchia all’entrata nell'alleanza atlantica del Paese scandinavo. Il disegno di legge deve essere approvato dalla commissione Affari Esteri e poi votato dall'Assemblea generale. Erdogan ha affermato che agirà per facilitare la ratifica, anche se si aspettava che la Svezia avrebbe fatto di più nella lotta contro i militanti curdi auspicata da Ankara. I ministri degli Esteri della Nato si riuniranno a Bruxelles il 28 e il 29 novembre. La Svezia e la Finlandia, da tempo neutrali, hanno chiesto di aderire alla Nato lo scorso anno per rafforzare la loro sicurezza dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'adesione della Finlandia è stata siglata in aprile, mentre la candidatura della Svezia è stata inizialmente ostacolata da Turchia e Ungheria. (Tua)