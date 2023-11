Sanità: Ambrogiani (Pd), implementare diagnostica in ospedale Marino in provincia Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale San Giuseppe di Marino, in provincia di Roma, "sotto la giunta regionale di Nicola Zingaretti, anche grazie alle nostre sollecitazioni e alla nostra collaborazione, aveva avviato un progressivo percorso di potenziamento nella consapevolezza maturata di dover tornare ad essere il punto di riferimento sanitario dei Castelli Romani e dell'area meridionale della provincia di Roma. Purtroppo con l'arrivo del centrodestra e del governatore Rocca alla guida della Regione Lazio, ecco di nuovo il silenzio e l'immobilismo". Così, in una nota, il segretario del Pd Marino, Sergio Ambrogiani. "Da mesi infatti l'implementazione operativa del nosocomio marinese è sparita dalla agenda istituzionale della maggioranza regionale e questo nonostante le speranze della comunità locale - aggiunge Ambrogiani -. Per questa ragione, il Pd di Marino chiede una immediata inversione di rotta e sollecita il presidente Rocca a stanziare maggior finanziamenti per il rilancio concreto del San Giuseppe, presidio storico e oggi con esecutività h12. Come? Innanzitutto, puntando a incrementarne gli strumenti di diagnostica, con la risonanza magnetica si accorciano le liste di attesa, come suggerito nel nostro programma elettorale dal nostro candidato sindaco e oggi consigliere comunale, Gianfranco Venanzoni, per poi farlo tornare progressivamente ad una operatività h24, come peraltro desiderato da cittadini e utenti". Ambrogiani chiede quindi che sul punto si esprima la giunta regionale del Lazio. (Com)