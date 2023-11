© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione di sensori sul ponte "su fosso Sassone", nelle due notti di martedì 14 e mercoledì 15 novembre, dalle 22 alle 5, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Attigliano.(Com)