Spagna: ministra Sanchez, politica abitativa sarà una priorità dello Stato

- La ministra dei Trasporti, della mobilità e dell'agenda urbana uscente, Raquel Sanchez, ha sottolineato che questa sarà la legislatura in cui la politica abitativa "sarà una priorità dello Stato" e in cui la legge sulla casa potrà essere "sviluppata al massimo". "Abbiamo gettato le basi affinché l'edilizia abitativa diventi il quinto pilastro dello Stato sociale". A questo proposito, la ministra ha fatto riferimento al piano casa e al piano affitti a prezzi accessibili, che prevede la costruzione di 180 mila alloggi, il 20 per cento dei quali a prezzi contenuti. Sanchez ha ricordato che le competenze in materia spettano alle regioni e ai consigli comunali, ma in questa legislatura verranno affrontate "diverse questioni", come la regolamentazione degli affitti stagionali.(Spm)