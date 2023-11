Kenya: infiltrazioni d'acqua all'aeroporto di Nairobi, ministero dei Trasporti nel mirino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti del Kenya e l’autorità aeroportuale sono finiti nel mirino a seguito di denunce di perdite dai tetti dei terminal dell’aeroporto principale, l’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta (Jkia). “Uno dei membri del nostro team ha sperimentato queste condizioni insolite al Jkia. Forse la direzione dell’Autorità aeroportuale del Kenya considera questo come normale e accettabile”, ha affermato la società di ricerca finanziaria Mwango Capital in un video che mostra la pioggia che filtra attraverso il tetto sopra un’area check-in e corre attraverso il terminal. "Abbiamo pensato che fosse meglio portarlo all'attenzione del pubblico per l'azione", ha aggiunto la società in un post condiviso sulla piattaforma X (ex Twitter). Il post ha suscitato ulteriori lamentele riguardo al pessimo stato dell’aeroporto, aggravato dalle forti piogge in corso. L'aeroporto è stato criticato anche lo scorso fine settimana dopo che la sua direzione aveva annunciato che ci sarebbero voluti 20 minuti per ripristinare la corrente elettrica, a seguito di un blackout nazionale che aveva colpito il Kenya per alcune ore sabato notte. Né l'autorità aeroportuale né il ministro dei trasporti hanno commentato le denunce. La settimana scorsa il ministro dei Trasporti keniota Kipchumba Murkomen ha promesso di migliorare i servizi all'aeroporto, dopo diverse denunce di molestie sui passeggeri da parte degli agenti delle tasse. (Res)