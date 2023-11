Ambiente: Boeri (Urbanista), in futuro connessione tra aree protette in progetto Parco Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Parco Italia è "un atto di cura del territorio italiano" e per il futuro "vorremmo discutere di un progetto unitario che si ponga una serie di obiettivi che vadano nella direzione di rafforzare la presenza di aree protette e di connetterle". Lo ha detto l'architetto e urbanista Stefano Boeri, in occasione della presentazione del progetto Parco Italia in corso ora alla sede di Confagricoltura a Palazzo della Valle a Roma. "Parco Italia propone percorsi pedonali e ciclabili che includano un'alta biodiversità di specie vegetali - ha spiegato -. Il progetto è reso possibile attraverso la costruzione di una rete nazionale di cammini della biodiversità, con l'obiettivo di ampliare la presenza di connessioni ecologiche e culturali tra aree naturali protette, aree non protette e percorsi di mobilità lenta ma anche con il recupero dei borghi storici che punteggiano la dorsale appenninica e la fascia prealpina. La proposta di cui oggi v (Rer)